Вперед у минуле: в рф бравурно заявляють про відродження «ефективної» техніки 70-х

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Гендиректор концерну «уралвагонзавод» («увз») потапов заявив, що в рф відновлять виробництво танків Т-80. Мовляв, на це рішення вплинула «ефективність цих машин під час проведення СВО».

Насправді, російський ВПК наразі винятково про відновлення, ремонт та модернізацію танків. Тому саме поняття «виробництво» звучить маніпулятивно.

Історія про «виробництво» Т-80 свідчить про декілька речей. По-перше – про чергову танкову поразку «другої армії світу». російські бронемашини на чолі з «альошою» настільки втомилися «вбивати» для путіна «табуни Леопардів», що їм негайно треба підсилення.

По-друге, це свідчення моральної і технологічної деградації російського оборонно-промислового комплексу – Т-80 зняли з виробництва у далекому 1978 році. До того ж виробляти їх збирається той самий «увз», який торік обіцяв поставити дві тисячі (!) танків «армата», яких так ніхто й не бачив.

Джерело: https://t.me/spravdi/33339

Новости портала «Весь Харьков»