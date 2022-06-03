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Впервые США признали, что американские военные проводят "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины

Впервые США признали, что американские военные проводят наступательные хакерские операции в поддержку Украины

Об этом генерал Пол Накасон, глава Кибернетического командования США рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"Мы провели операции по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные", - сообщил Пол Накасон, однако не стал сообщать никаких других подробностей.

Телеканал CNN, комментируя слова главы Кибернетического командования США, отмечает, что киберпространство - это та сфера, в которой администрация Байдена чувствует себя комфортно, вступая в противоборство с Россией, и в то же время не опасаясь эскалации в отношениях.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15543

Новости портала «Весь Харьков»

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