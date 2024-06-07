Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 74

ВР підтримала закон, який забороняє лікарям і аптекарям приховувати дешевші ліки й просувати бренди

ВР підтримала закон, який забороняє лікарям і аптекарям приховувати дешевші ліки й просувати бренди

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє лікарям та фармацевтам призначати ліки з метою власної вигоди. Також на прохання покупців вони мають перерахувати наявні аналоги.

"За" проголосували 250 депутатів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Законопроєкт №10293 розширює перелік обмежень для лікарів, фармацевтів і фахівців з реабілітації, щоб не допускати призначення лікарських препаратів під впливом фінансових стимулів.

"Йдеться про роздачу сувенірної та брендованої продукції, премії та бонуси, повернення частини коштів за призначення лікарських засобів конкретного виробника, участь в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення конкретних лікарських засобів, подарунки та інші вигоди.

Це все впливає на якість лікування, об'єктивність призначення тих чи інших ліків лікарем або порад, які дає фармацевт в аптеці", – зазначив Ляшко.

Відтепер фармацевти під час відпуску ліків на прохання покупців будуть зобов’язані сповіщати про наявні аналоги, які схожі за своєю дією, складом або ефективністю.

Забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною дієвою речовиною, які коштують дешевше.

Також не можна виписувати препарати на бланках фармкомпаній, які містять рекламу чи сприяють контролю частоти призначення.

Обмеження також поширюватимуться на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Шольц: Ми діємо обачно, ретельно зважуємо всі ризики
Сегодня 08:36    6
СБУ затримала інформатора російської спецслужби, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині
Сегодня 08:14    47
Понад 1 млрд грн стягнуто в дохід державі завдяки НАБУ і Київській міській прокуратурі
Сегодня 08:04    54
На Одещині ДБР викрило посадовців міграційної служби, які «заробляли» на іноземцях
Сегодня 07:55    57
Каховська ГЕС: що там зараз?
Сегодня 07:47    65
Цієї ночі збили 48 із 53 Шахедів та 5 із 5 крилатих ракет
Сегодня 07:40    79
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно
Сегодня 07:37    100
Правозахисники подали скаргу до МКС на Соловйова, Симонян, Медведєва, Кисельова та Мардана
Сегодня 07:25    90
СБУ повідомила про підозру помічнику путіна та ректору інституту мзс рф, які фальсифікують історію України
Сегодня 07:20    93
Головне про масований удар вночі
Сегодня 07:17    108
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 