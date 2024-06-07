ВР підтримала закон, який забороняє лікарям і аптекарям приховувати дешевші ліки й просувати бренди

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє лікарям та фармацевтам призначати ліки з метою власної вигоди. Також на прохання покупців вони мають перерахувати наявні аналоги.

"За" проголосували 250 депутатів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Законопроєкт №10293 розширює перелік обмежень для лікарів, фармацевтів і фахівців з реабілітації, щоб не допускати призначення лікарських препаратів під впливом фінансових стимулів.

"Йдеться про роздачу сувенірної та брендованої продукції, премії та бонуси, повернення частини коштів за призначення лікарських засобів конкретного виробника, участь в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення конкретних лікарських засобів, подарунки та інші вигоди.

Це все впливає на якість лікування, об'єктивність призначення тих чи інших ліків лікарем або порад, які дає фармацевт в аптеці", – зазначив Ляшко.

Відтепер фармацевти під час відпуску ліків на прохання покупців будуть зобов’язані сповіщати про наявні аналоги, які схожі за своєю дією, складом або ефективністю.

Забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною дієвою речовиною, які коштують дешевше.

Також не можна виписувати препарати на бланках фармкомпаній, які містять рекламу чи сприяють контролю частоти призначення.

Обмеження також поширюватимуться на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Джерело: pravda.com.ua

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