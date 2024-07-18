Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 54

ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який "закриває корупційні дірки у будівництві"

ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який закриває корупційні дірки у будівництві

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

"За основу - 276. Пропонують відкрити ціни, які ховають закупівельники: оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)", - написав депутат.

На думку голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, цей законопроєкт "закриває серйозні корупційні дірки у будівництві. У тому числі — у будівництві фортифікацій".

"Зараз з інформації на Prozorro неможливо визначити, чи є корупція на будівництві. Все тому, що замовники від держави не публікують інформацію про ціни на будівництві: бетону, деревини та інших матеріалів.

100 мільйонів на будівництво школи — це багато чи мало? Без цін на будматеріали зрозуміти — неможливо. Законопроєкт же – зобовʼяже, аби всі ціни стали публічними для журналістів та громадян", – зазначає Шабунін.

Ініціаторка законопроєкту – голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Держспецзв’язок зобов’язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
Сегодня 09:38    46
ДБР повідомило про підозру ексміністру МВС України Захарченку, який намагався у 2022 році схилити українських посадовців до зради
Сегодня 08:53    73
Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів — Kyodo News
Сегодня 08:42    83
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно
Сегодня 08:24    83
17 липня змінилися правила перетину державного кордону для військовозобов'язаних
Сегодня 08:21    89
Оперативна інформація станом на 08.00 18.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:18    103
10 хороших новин на 16 липня
Сегодня 08:14    111
СБУ затримала інформаторку рф, яка «зливала» рашистам локації українських блокпостів поблизу Харкова
Сегодня 07:54    97
СБУ затримала ще 3-х колаборантів, серед яких експосадовець суду та окупаційна «директорка» захопленої школи на Луганщині
Сегодня 07:16    103
Відновлення «Охматдиту» є критично важливим питанням, яке консолідувало світ
Сегодня 07:07    110
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 