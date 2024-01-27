Європа має готуватися до війни з рф без допомоги США та будувати власний атомний щит, – Politico

Видання пише, що США не допоможуть:

● Є сценарій, що в 2027 році Трамп – президент, в Україні продовжується війна, росія бʼє по естонській авіабазі Емарі і бере під контроль східну частину Естонії.

(https://www.politico.eu/article/europe-trump-ukraine-war-russia-nato-vladimir-putin/)

● Європі необхідно від 5 до 10 років, щоб повернути збройний потенціал та відновити промислову базу.

● У рамках ЄС лише Франція та Великобританія мають серйозний вплив: у них разом 560 ядерних боєголовок.

● Британія очолить війська НАТО в Європі, а США виведуть свої у Тихоокеанський регіон.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/86325

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