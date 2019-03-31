Выборы-2019: стало известно, кто проходит во второй тур - данные Национального экзит-пола

В первом туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,4%.

Об этом говорится в исследовании "Национальный экзит-пол 2019" Киевского международного института социологии и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова по состоянию на 18:00.

Петр Порошенко занял вторую строчку с показателем 17,8%.

Юлия Тимошенко стала третьей - 14,2%.

Выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко - 9,8%.

Анатолий Гриценко - 7,1%.

Игорь Смешко с результатом - 6,4%.

Лидер радикальной партии Олег Ляшко - 4,8%.

Выдвиженец от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 4%.

Кандидат от националистических сил Руслан Кошулинский - 1,8%.

Исследование "Национальный экзит-пол 2019" осуществляют Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзит-пола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков – больницы, тюрьмы, военные части, зарубежные участки, за исключением оккупированных территорий). Выборка будет репрезентативной для Украины в целом и для ее чяетырех регионов (Запад, Центр, Восток, Юг).

Объем выборки – около 17 000 респондентов (в зависимости от явки избирателей). Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не будет превышать 1,3%.

Агентство Телевидения Новости