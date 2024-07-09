Візит в Китай, а потім — у США: Орбан моделює «альтернативну» реальність.

▶ ️Угорський премʼєр намагається переконати планету, що її давно вже поглинула антиутопія, і слідом за Глобальним Півднем вже США та ЄС стають на сторону путіна.

● Петер Сіярто, угорський міністр закордонних справ, анонсував: цього тижня миротворчість Орбана зашкалюватиме. Збиваючи ноги, угорський премʼєр відвідав москву та Пекін і зібрався до США.

● В обох столицях трапилася очікувана «сенсація»: як і путін, так і Сі підтримали китайський «мирний план» Орбана, який повністю відповідає хворобливим інтересам кремля: якщо коротко, все починається із припинення вогню по лінію фронту і завершується московською анексією українських земель.

● В США Орбан, судячи з усього, зустрічатиметься з кандидатом у президенти Трампом, який «в цілому» схвально кивне політичною «гривою», озвучивши до китайсько-угорського плану дрібні застереження.

▶ ️Ось в такий спосіб і моделюється антиутопія, хвороблива реальність, де під благородною мирною вивіскою зміцнюється найагресивніший диктатор планети.

● Формально, Трамп — в уявленні багатьох — уже тримається за клямку дверей Білого Дому, а Орбан — головує в раді ЄС. Відтак угорський підступ полягає в бажанні показати єдність трьох світових столиць — Вашингтону, Брюсселя і Пекіна в підтримці т.зв. «мирного плану», який насправді є проросійським, озвученим китайцями, який так завзято лобіює зараз угорський лідер.

● Наші західні партнери проявляють належну резистентність до нового політичного вірусу, який так завзято по планеті розносить Віктор Орбан. Але як на це відреагують виборці Європи, особливо прихильники ультраправого табору, — тут ще треба поспостерігати. В кожному випадку, розпочинається нова геополітична гра.

На фото: Київ — реалізація «мирного плану» кремля

Джерело: https://t.me/orestokratiia/990

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