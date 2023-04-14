У космос запустять французьку ракету із малюнком української дівчинки на корпусі

Про це повідомила пресслужба Європейського космічного агентства.

У повідомленні сказано, що ще у 2021 році малюнок Ярини Закалюжної з Житомирської області переміг на міжнародному конкурсі малюнків Європейського космічного агентства. Тепер його перенесли на ракету-носій Ariane 5, яка має злетіти з космодрому у Французькій Гвіані.

Запуск ракети відбудеться сьогодні, 14 квітня, у рамках місії Juice, яка має вивести в космос апарат Jupiter Icy Moons Explorer. Він вирушить до Юпітера і вивчатиме його супутники. Зокрема, вчені перевірять гіпотезу про наявність у них підповерхневих океанів рідкої води.

Джерело: https://t.me/znua_live/88570

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