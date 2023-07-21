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У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету

У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету

У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету під час широкомасштабної війни — міськрада із посиланням на розпорядження міського голови Садового.

До пріоритетних віднесені видатки:

● на підтримку ЗСУ, національну безпеку і оборону;

● на відновлення пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури;

● на заклади охорони здоров’я, що надають послуги постраждалим від російської агресії;

● на підготовку до опалювального сезону та облаштування укриттів;

● на соціальні послуги містянам і переселенцям;

● на інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.

Навколо витрат місцевих бюджетів в умовах війни забагато емоцій: мер Львова відреагував на скандали.

Андрій Садовий заявив, що у бажанні оптимізувати витрати громад і "віддати все на фронт" необхідно зберігати тверезий розум.

"Україна воює, але міста також мають продовжувати жити в умовах війни. Це як у будь-якій сім‘ї: люди донатять гроші на ЗСУ, але продовжують фінансувати і свої потреби. "Я не заохочую до бездумної трати бюджетних коштів. Ніколи в принципі, а під час війни особливо. Нікого не захищаю, а лише прошу підходити до цієї теми з розумом", – сказав Садовий.

Джерело: https://t.me/znua_live/103357, https://t.me/liganet/29397

Новости портала «Весь Харьков»

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