У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету
У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету під час широкомасштабної війни — міськрада із посиланням на розпорядження міського голови Садового.
До пріоритетних віднесені видатки:
● на підтримку ЗСУ, національну безпеку і оборону;
● на відновлення пошкоджених ворогом об’єктів інфраструктури;
● на заклади охорони здоров’я, що надають послуги постраждалим від російської агресії;
● на підготовку до опалювального сезону та облаштування укриттів;
● на соціальні послуги містянам і переселенцям;
● на інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.
Навколо витрат місцевих бюджетів в умовах війни забагато емоцій: мер Львова відреагував на скандали.
Андрій Садовий заявив, що у бажанні оптимізувати витрати громад і "віддати все на фронт" необхідно зберігати тверезий розум.
"Україна воює, але міста також мають продовжувати жити в умовах війни. Це як у будь-якій сім‘ї: люди донатять гроші на ЗСУ, але продовжують фінансувати і свої потреби. "Я не заохочую до бездумної трати бюджетних коштів. Ніколи в принципі, а під час війни особливо. Нікого не захищаю, а лише прошу підходити до цієї теми з розумом", – сказав Садовий.
Джерело: https://t.me/znua_live/103357, https://t.me/liganet/29397