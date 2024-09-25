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У Міносвіти розповіли про реформу старшої школи, яка має запрацювати з 2027 року

У Міносвіти розповіли про реформу старшої школи, яка має запрацювати з 2027 року

(https://mon.gov.ua/news/starsha-shkola-zminiuietsia-iaki-mozhlyvosti-vidkryiutsia-dlia-uchniv)

Після 9 класу навчання поділиться на два напрями: академічний і професійний.

Академічний напрям спрямований на підготовку до вступу до закладів вищої освіти. Навчання відбуватиметься в академічних ліцеях за обраним профілем. Учні зможуть самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, не повʼязані з профілем.

Академічні ліцеї будуть великими й переважно відокремленими від початкових шкіл та гімназій. У них мають навчатися тільки 10-12 класи. Якщо ліцей розташований далеко, для учнів організують доїзд на шкільних автобусах або проживання в пансіонах.

Професійне спрямування передбачає вступ у професійний коледж чи заклад фахової передвищої освіти, де студенти зможуть опанувати професію та обрати предмети, що повʼязані з нею. Після закінчення навчання студенти зможуть вийти на ринок праці або продовжити навчання у ЗВО.

Пілотування реформи розпочнеться у 2025 році в окремих ліцеях у різних регіонах. Національний старт реформи заплановано на 2027–2029 роки.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/48635

Новости портала «Весь Харьков»

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