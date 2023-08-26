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У Молдові засудили чергові брехливі заяви Захарової

У Молдові засудили чергові брехливі заяви Захарової

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції засудило заяву представниці МЗС рф Марії Захарової про те, що Молдова нібито «перетворюється на придаток київського режиму».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

«Ми засуджуємо брехливі заяви, зроблені нещодавно представницею МЗС росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру та безпеки країни. У цьому сенсі Молдова співпрацює із тими, хто просуває демократичні цінності. З першого дня війни ми рішуче засудили агресію росії проти України. Ми продовжимо надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу як у двосторонньому порядку, так і в рамках міжнародних організацій», - заявили в МЗС Молдови.

У відомстві також зазначили, що молдовська влада відкидає будь-які спроби підірвати її зусилля щодо євроінтеграції.

«У нас є потужний мандат від громадян, які воліли жити у вільному, демократичному та процвітаючому світі — ЄС. Молдова залишається міцно пов'язаною із простором європейських цінностей», — додали в МЗС.

Раніше офіційний представник МЗС росії Марія Захарова висловила «стурбованість щодо інформації про опрацювання питання доставки через територію Молдови військових вантажів до України».

Вона заявила, що росія спостерігає «послідовне перетворення Молдови на логістичний придаток київського режиму».

Джерело: ukrinform.ua

Фото: NewsMaker

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