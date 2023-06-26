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Сегодня 09:27
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У МЗС Китаю вперше прокоментували «заколот» Прігожина

«Це внутрішня справа росії. Як дружній сусід і стратегічний партнер, Китай підтримує рф в забезпеченні національної стабільності та досягненні розвитку і процвітання», – йдеться (https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202306/t20230625_11103407.html)на сайті відомства.

Водночас, держсекретар США Блінкен сьогодні заявив, що бунт вагнерівців показав «тріщини» у системі влади рф.

«Путіну довелося захищати Москву від власного найманця. Куди вони [тріщини] підуть, якщо підуть, коли, важко сказати. Не хочу спекулювати на цьому. Не думаю, що ми бачили фінальний акт», — сказав він.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34036

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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