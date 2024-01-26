У Німеччині вперше від часів завершення Холодної війни представлять оперативний план оборони — агенція DPA

За словами глави територіального командування Бундесверу генерал-лейтенанта Андре Бодемана, план включатиме дії сил безпеки і промисловості, заходи боротьби зі шпигунством, кібератаками, диверсіями, поширенням дезінформації та фейків.

Представити документ планують у квітні.

Деталі засекреченого документа обговорять 26 січня в Берліні — на зустрічі представників країн-союзниць Німеччини та німецьких правоохоронних органів, відомств із захисту населення, енергетичних та логістичних компаній, науковців, експертів.

Основним завданням Німеччини в разі військового зіткнення, за словами генерала, буде забезпечення пересування її територією військовослужбовців і техніки союзників.

Джерело: https://t.me/znua_live/131809

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