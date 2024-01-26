У Німеччині вперше від часів завершення Холодної війни представлять оперативний план оборони — агенція DPA
За словами глави територіального командування Бундесверу генерал-лейтенанта Андре Бодемана, план включатиме дії сил безпеки і промисловості, заходи боротьби зі шпигунством, кібератаками, диверсіями, поширенням дезінформації та фейків.
Представити документ планують у квітні.
Деталі засекреченого документа обговорять 26 січня в Берліні — на зустрічі представників країн-союзниць Німеччини та німецьких правоохоронних органів, відомств із захисту населення, енергетичних та логістичних компаній, науковців, експертів.
Основним завданням Німеччини в разі військового зіткнення, за словами генерала, буде забезпечення пересування її територією військовослужбовців і техніки союзників.
Джерело: https://t.me/znua_live/131809