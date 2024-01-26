Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 69

У Німеччині вперше від часів завершення Холодної війни представлять оперативний план оборони — агенція DPA

У Німеччині вперше від часів завершення Холодної війни представлять оперативний план оборони — агенція DPA

За словами глави територіального командування Бундесверу генерал-лейтенанта Андре Бодемана, план включатиме дії сил безпеки і промисловості, заходи боротьби зі шпигунством, кібератаками, диверсіями, поширенням дезінформації та фейків.

Представити документ планують у квітні.

Деталі засекреченого документа обговорять 26 січня в Берліні — на зустрічі представників країн-союзниць Німеччини та німецьких правоохоронних органів, відомств із захисту населення, енергетичних та логістичних компаній, науковців, експертів.

Основним завданням Німеччини в разі військового зіткнення, за словами генерала, буде забезпечення пересування її територією військовослужбовців і техніки союзників.

Джерело: https://t.me/znua_live/131809

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«В Україні загинув італійський підполковник». Це – фейк
Сегодня 10:14    55
Не забывают и о детишках: депутат Госдумы предложил нанять в каждую школу по взводу военных
Сегодня 10:02    72
Як росія бреше про падіння Іл-76 у бєлгородській області
Сегодня 09:38    84
Євросоюз та Литва виділили €15,5 мільйона на бомбосховища для шкіл в Україні
Сегодня 08:54    78
Українці завжди билися дуже круто, ― розвідник Вікінг
Сегодня 08:43    90
Харківщина, 26 січня
Сегодня 08:26    109
Дві показові історії про РЖД
Сегодня 08:22    100
У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України
Сегодня 08:11    130
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно
Сегодня 08:06    91
10 хороших новин на 22 січня
Сегодня 07:47    129
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 