У Німеччині у школах почнуть вивчати українську як другу іноземну

Гессен має намір стати першою федеральною землею ФРН, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах. З цією метою земельне міністерство у справах культів, яке відповідає також за освіту та культуру 24 травня оголосило конкурс на заповнення вакансій майбутніх спеціалістів та вчителів. Вивчення української у школах Гессену має розпочатися з наступного навчального року (2024/2025).

Спершу вивчення української буде пілотним проєктом: перші школи, де навчається багато українських учнів, мають розпочати випробувальний етап наступного навчального року. Подібний пілотний проєкт наразі реалізується з турецькою мовою.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23510

Новости портала «Весь Харьков»