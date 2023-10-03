«У «нових» ворожих дронах російського виробництва типу «Shahed-136/Герань-2» єдиним суто російським компонентом є блок «Комета» із системи навігації

Це свідчить про те, що хоча БПЛА й виробляються ймовірніше всього вже на території рф, велика частина складових має іноземне походження.

Щобільше, проведені нашими експертами дослідження показують, що навіть у «Кометах», здавалося б суто російських компонентах, містяться багато дрібних іноземних складових», - Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз КНДІСЕ

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