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У Польщі хочуть скасувати деякі виплати для українських біженців, повідомляється на сайті уряду країни
У разі ухвалення закону з 1 липня буде скасовано:
● одноразову виплату в 300 злотих (близько $77) на одного біженця
● безкоштовне проживання та харчування в колективних центрах
● виплати за програмою 40+ (компенсація 40 злотих за надання житла для біженців з України)
Водночас, законопроект передбачає продовження терміну перебування біженців з України до 30 вересня 2025 року.
Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/145461