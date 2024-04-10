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У Польщі хочуть скасувати деякі виплати для українських біженців, повідомляється на сайті уряду країни

У Польщі хочуть скасувати деякі виплати для українських біженців, повідомляється на сайті уряду країни

У разі ухвалення закону з 1 липня буде скасовано:

● одноразову виплату в 300 злотих (близько $77) на одного біженця

● безкоштовне проживання та харчування в колективних центрах

● виплати за програмою 40+ (компенсація 40 злотих за надання житла для біженців з України)

Водночас, законопроект передбачає продовження терміну перебування біженців з України до 30 вересня 2025 року.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/145461

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