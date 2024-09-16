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У Польщі проживає близько 300 тис. українських чоловіків мобілізаційного віку

У Польщі проживає близько 300 тис. українських чоловіків мобілізаційного віку

Про це сказав Сибіга на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві

Також зазначається, що за кордоном перебуває близько мільйона українських чоловіків мобілізаційного віку.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зауважив, що політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

Зараз у Німеччині українці, які там перебувають отримують виплати, що перевищують €500, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад €1000 в місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків.

Він закликав такі країни перестати платити виплати чоловікам призовного віку.

Джерело: https://t.me/vekha/95057

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