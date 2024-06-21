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У Раді близькі до консенсусу щодо законопроєкту про нові блоки Хмельницької АЕС - Стефанчук

У Раді близькі до консенсусу щодо законопроєкту про нові блоки Хмельницької АЕС - Стефанчук

У Верховній Раді близькі до консенсусу щодо законопроєкту про будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що ми близькі до консенсусу, близькі до того, щоб внести цей законопроєкт до зали, проголосувати в першому читанні", - сказав Стефанчук на брифінгу в четвер.

Він розповів, що в середу представники всіх фракцій і груп, які "глибоко знаються на питаннях енергетики", майже дві години спілкувалися з міністром енергетики Германом Галущенком, і на всі запитання, "які стосувалися добудови 3-го і 4-го реакторів на Хмельницькій АЕС, було дано вичерпні відповіді".

Стефанчук зазначив, що якщо після ухвалення законопроєкту за основу виникнуть будь-які питання, то буде можливість внести поправки під час підготовки документа до другого читання.

"Я переконаний, що ми знайдемо спільне рішення. Учора... навіть ті фракції, які мали сумніви, ставили дуже глибокі запитання щодо виробника, термінів, суми, фінансування", - зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Міжнародне агентство з атомної енергії підтримуватиме будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС та вважає ці наміри України своєчасними.

Джерело: epravda.com.ua

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