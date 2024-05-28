У Раді спрогнозували, коли почнеться робота над підвищенням податків

Остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості (ПДВ) будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні.

Про це в інтерв'ю розповів перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Остаточні параметри будуть відомі після червня. Те, що не буде вистачати грошей, я говорив з вересня минулого року, коли побачив бюджет", – сказав Железняк.

За його словами, видатки на оборону минулого року були нижчими з ряду причин, але цього року вони суттєво збільшаться через інфляцію, мобілізацію та потребу у зброї. Раніше очікували, що розрив бюджету складе близько 400 млрд грн, зараз через збільшення видатків цифра може сягнути 720 млрд.

Він зазначив, що активна робота над підвищенням податків може початися в липні.

"Навіть якщо податки будуть прийняті в серпні, в що я не вірю, у нас залишиться лише чотири місяці, щоб закрити бюджетну діру", – підкреслив він.

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Джерело: epravda.com.ua

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