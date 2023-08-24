У саміті Кримської платформи вперше взяла участь Сербія

А також ОАЕ, Бахрейн, Східний Тимор, ЮНЕСКО, Дунайська комісія та Світова організація туризму.

"Наша спільна мета залишається незмінною — створювати умови для звільнення Криму з окупації, як і всіх тимчасово окупованих територій України", — сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що її країна продовжуватиме надавати гумдопомогу Україні та готова стати посередником у мирних переговорах.

А президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила на важливості деокупації всієї території України як запоруки сталого миру.

"Деокупація всіх територій є абсолютною передумовою для миру та стабільності, це змусить росію відмовитись від імперської поведінки, що стане єдиною стабільною основою для нової та здорової архітектури європейської безпеки", — сказала вона.

Джерелог: https://t.me/znua_live/108830

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