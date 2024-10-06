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У США успішно випробували нову малу крилату ракету «Чорна стріла»

У США успішно випробували нову малу крилату ракету «Чорна стріла»

Північноамериканська компанія Leidos Dynetics успішно випробувала нову малу крилату ракету «Чорна стріла». Про це повідомляється на її сайті.

Під час випробувань фахівці Leidos Dynetics перевірили безпеку транспортування ракети та її вихід із пускового контейнера. До кінця осені нову ракету буде випробувано Командуванням спеціальних операцій ВПС США.

Вперше на вихід із пускового контейнера ракета була протестована у грудні минулого року. Він був змонтований на рампі літака AC-130J. Розробку нової крилатої ракети було розпочато Leidos Dynetics у 2021 році.

Минулого літа Пентагон оголосив конкурс на розробку крилатої ракети вартістю до 150 000 USD, яка буде простою у виробництві. Участь у ньому взяли чотири компанії, зокрема Leidos Dynetics. ВПС США потрібна максимально проста та дешева у виробництві крилата ракета, створена за допомогою доступних комерційних технологій.

Джерело: inforoom.com.ua

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Темы: впк, США

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