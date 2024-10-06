Сьогодні День територіальної оборони України

Дорогі бойові побратими і посестри!

Шановні воїни Сил територіальної оборони Збройних Сил України!

Щиро вітаю усіх з нашим спільним святом – Днем територіальної оборони України.

Я пишаюся, що стояв біля витоків появи Сил територіальної оборони у складі Збройних Сил України.

Щиро дякую кожному, хто у час становлення Територіальної оборони був поруч.

Дякую нашим союзникам і партнерам, які підтримували нас і ділилися своїм неоціненним досвідом.

Наприкінці 2023 року мав честь повернутися та очолити Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України та служити з одними з кращих захисників і захисниць України.

Щиро дякую кожному воїну за мужність, стійкість, героїзм та відданість у справі служіння українському народу.

Вічна пам’ять і вічна слава нашим побратимам і посестрам, які поклали найдорожче у боротьбі за свободу і незалежність України - свої життя…

Боротьба важка, але ми вистоїмо і переможемо!

Слава Україні!

Героям слава!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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