Сьогодні День територіальної оборони України
Дорогі бойові побратими і посестри!
Шановні воїни Сил територіальної оборони Збройних Сил України!
Щиро вітаю усіх з нашим спільним святом – Днем територіальної оборони України.
Я пишаюся, що стояв біля витоків появи Сил територіальної оборони у складі Збройних Сил України.
Щиро дякую кожному, хто у час становлення Територіальної оборони був поруч.
Дякую нашим союзникам і партнерам, які підтримували нас і ділилися своїм неоціненним досвідом.
Наприкінці 2023 року мав честь повернутися та очолити Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України та служити з одними з кращих захисників і захисниць України.
Щиро дякую кожному воїну за мужність, стійкість, героїзм та відданість у справі служіння українському народу.
Вічна пам’ять і вічна слава нашим побратимам і посестрам, які поклали найдорожче у боротьбі за свободу і незалежність України - свої життя…
Боротьба важка, але ми вистоїмо і переможемо!
Слава Україні!
Героям слава!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua