Сегодня 10:51
Просмотров: 115
"Я думаю, що залишуся тут, в Україні, і після війни"
"Тут буде ще багато роботи", — американський волонтер з Флориди Бенджамін Гербер.
Гербер приїхав з Флориди в Україну ще у 2022 році і каже, що знайшов своє покликання, допомагаючи українським військовим. Спочатку він розвозив гуманітарну допомогу, а тепер ще й працює в кузні на Вінниччині та збирає дрони.
Крім того, Бенджамін викладає англійську для місцевих жителів та покращує власну українську. За його словами, навіть попри війну, він відчуває себе в Україні щасливим.
Джерело: https://t.me/znua_live/170270