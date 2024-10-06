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"Я думаю, що залишуся тут, в Україні, і після війни"

Я думаю, що залишуся тут, в Україні, і після війни

"Тут буде ще багато роботи", — американський волонтер з Флориди Бенджамін Гербер.

Гербер приїхав з Флориди в Україну ще у 2022 році і каже, що знайшов своє покликання, допомагаючи українським військовим. Спочатку він розвозив гуманітарну допомогу, а тепер ще й працює в кузні на Вінниччині та збирає дрони.

Крім того, Бенджамін викладає англійську для місцевих жителів та покращує власну українську. За його словами, навіть попри війну, він відчуває себе в Україні щасливим.

Джерело: https://t.me/znua_live/170270

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