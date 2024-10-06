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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 жовтня 2024 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 жовтня 2024 року

● Протягом доби з 05 по 06 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 81 оперативний виїзд, з яких:

✅ 67 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 2 – для надання допомоги населенню;

✅ 12 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

Близько 15:40 російські загарбники вдарили з авіації по селу Нижче Солоне Борівської громади Ізюмського району. Потужні вибухи спричинили сильні руйнації та пожежі у трьох приватних будинках на загальній площі близько 125 м кв. Також горіла суха трава навколо на площі 4 га. Поранень дістав 87-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікувального закладу.

О 12:00 у тому ж селі внаслідок потрапляння ударного дрона в кабіну фермерського паливозаправника загинув 49-річний водій.

Решту пожеж ворог спричинив у природних екосистемах та покинутих будівлях сільгосппідприємства. Без постраждалих.

● Загалом зафіксовано 47 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 112 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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