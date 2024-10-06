Ймовірно збили новітній російський розвідувально-ударний БПЛА С-70 «Охотнік»

Его достаточно долго разрабатывали - аж с 2009 года, и за всё время произвели лишь несколько штук (согласно вики, 3 произвели и ещё 3 строятся).

Скорее всего, после запуска БПЛА в какой-то момент потерял управление, как "Байрактар" над Киевом в мае 2023. Видимо, российское командование решило его сбить, чтобы он не попал в руки Украины целым.

При этом он всё равно упал на украинской территории, и, конечно, его обломки также представляют интерес.

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По сути С-70 "Охотник" - это попытка скопировать американский Х-47B.

Причём X-47B американцы тоже произвели всего две штуки, после чего признали неудачным и в 2017-м проект был закрыт. Наработки Х-47B впоследствии были использованы при разработке беспилотного самолёта-заправщика MQ-25 Stingray, единственный прототип которого был произведён в 2019 году.

То есть американцы поняли, что БПЛА данного типа бесперспективен в современных реалиях боя - сама по себе концепция неудачная: он слишком большой, слишком заметен, и главное, слишком дорогой.

Но россия всё равно его скопировала и запустила. Кто-то хорошо распилил бюджет.

P.S. Китайский GJ-11 Sharp Sword - это тоже копия американского X-47B.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16211

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