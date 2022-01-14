Украина и Грузия станут членами НАТО – Столтенберг

Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс. Однако срок их вхождения пока не установлен.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью La Repubblica.

“Украина уже подала заявку на членство и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО – ред.), но мы не устанавливали, когда именно“, – сказал Столтенберг.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»