Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 147

Украина купила в Германии 2900 ракетных комплексов Matador

Украина купила в Германии 2900 ракетных комплексов Matador

Украина по собственной инициативе и за свой счет приобрела у германского концерна Dynamit Nobel Defense (DND) 2900 противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских кругах.

В Украину немецкие противотанковые ракетные комплексы поступили двумя партиями – 2300 и 576 единиц. Кроме того, по данным Welt am Sonntag, Украина еще в марте также заключила с DND контракт на 5100 ПТРК.

Отмечается, что Германия с начала полномасштабного вторжения россии предоставила Украине преимущественно легкое вооружение за свой счет.

Так, из обещанных Берлином 2700 зенитных ракет «Стрела» изначально было поставлено только 500, еще 1500 ракет было передано только после настойчивых прошений Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 миллионов патронов.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає»: Гайдай про хід боїв за Лисичанськ
Сегодня 09:26    101
У Харківській області окупанти знищили 4019 житлових будинків
Сегодня 09:15    99
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06
Сегодня 09:08    100
Захід повинен зберігати єдність щодо України – Байден
Сегодня 09:05    95
У Батумі перебуває танкер з російськими підсанкційними нафтопродуктами - ЗМІ
Сегодня 08:54    119
Черговий прокол роспропаганди: сепаратисти «вшанували» загиблого з фото канадського кіноактора
Сегодня 08:45    160
Росія змінила відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію" – ISW
Сегодня 08:27    154
УЗ призначила евакуаційний потяг на 27 червня
Сегодня 08:18    113
Залагодження війни в Україні будь-яким способом призведе до тривалої нестабільності
Сегодня 08:09    137
США планують цього тижня оголосити про закупівлю для України вдосконаленої системи протиракетної оборони середньої та великої дальності, - CNN
Сегодня 08:00    118
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 