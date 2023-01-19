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Украинские военные прибыли на базу армии США для обучения на Patriot

Украинские военные прибыли на базу армии США для обучения на Patriot

Украинские военные, прибывшие для обучения на ЗРК Patriot, в настоящее время уже находятся в своих казармах на базе Сухопутных войск США в Оклахоме в Форт-Силли. Об этом подтвердили в Минобороны США.

Отмечается, что обучения стартуют уже через несколько дней, украинским бойцам будут преподавать те же инструкторы, которые учат военных США, стран-союзников и стран-партнеров.

Ожидается, что обучения займут несколько месяцев. Пока неизвестно, смогут ли военные ускорить этот период.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11662

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