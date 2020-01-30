Украинский налог для Apple, Google и Netflix: как изменятся цены на популярные сервисы

Франция приняла похожий закон в 2019 году, но вводит налог только с 2021-го и его размер всего 3%

Украинских пользователей Apple, Facebook и Netflix скоро ждет сюрприз — народные депутаты работают над новой налоговой инициативой. Они предлагают обложить налогом на добавленную стоимость электронные услуги, которые предоставляют незарегистрированные в Украине компании. В защиту своей позиции авторы документа кивают на европейский и российский опыт, а эксперты убеждены — это обязательно повлияет на конечную стоимость цифровых продуктов.

Корреспондент Delo.ua разобрался в нашумевшем законопроекте.

Документ в парламенте появился в конце декабря. Его автор — нардеп от "Слуги народа", глава налогового комитета Даниил Гетьманцев. В пояснительной записке говорится, что за счет "развития и распространения технологий" компании сейчас могут предоставлять услуги независимо от того, где они расположены физически. А специфика цифровой экономики позволяет им не иметь постоянного представительства на территории Украины и это означает, что работают они здесь без "надлежащего налогообложения".

"Хочу обратить внимание. Платежеспособные организации, по тем или иным причинам, не платят налог на добавленную стоимость своих услуг, предоставляемых на территории Украины. Мы проводили консультации с представителями этих организаций. У части есть заинтересованность в том, чтобы добровольно стать на учет и уплачивать налог, как они это делают в других странах. Но мы не придумываем нового механизма — мы взяли тот, который работает в других странах и приносит доход в бюджет", — объяснил в комментарии Delo.ua Гетьманцев.

Народный депутат предлагает ввести НДС (20% от цены товара) для поставщиков электронных услуг, не зарегистрированных в Украине. Речь, в частности, идет о:

• Сервисах поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов (например, доступ к крупным онлайн-медиа по подписке, а также базам изображений).

• Сервисах поставки аудиовизуального контента и видео по запросу (Apple Music, Google Music, Netflix, YouTube)

• Сервисах поставки игр, азартных игры, включая поставку услуг по участию в таких играх (подписка PS+ от Sony, платформы Steam и Battle.net)

• Сервисах доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам (подписка на портал Nature).

• Сервисах облачного хранения данных (Microsoft OneDrive, Dropbox, Amazon Web Services).

• Сервисах поставки (передачи прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также сервисах предоставления рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах (реклама на Facebook).

По задумке Гетьманцева, компаниям, если они не хотят заводить постоянного представительства в Украине, нужно в обязательном порядке подать заявление о регистрации в качестве налогоплательщика-нерезидента. Но только в том случае, если за предыдущий год общий объем предоставленных услуг составил хотя бы 1 млн грн. При меньших объемах заявление подается уже в добровольном порядке. Наконец, если компания использует посредника на территории Украины, то налоги будет платить он.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что впервые на проблему налогообложения электронных услуг обратили внимание в Европейском Союзе. Экс-нардеп, член налогового комитета Татьяна Острикова объясняет, что в мире этот налог также известен, как GAFA (по первым буквам цифровых гигантов Google, Apple, Facebook, Amazon). По ее словам, Франция приняла соответствующий закон в 2019 году, но вводит налог с 2021-го.

"Кто должен платить его во Франции? Технологические компании с прибылью, которая превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро во Франции. Ставка налога 3% от местной выручки. То есть это не НДС, а скорее налог с оборота", — добавила она в комментарии Delo.ua.

Другой пример, который приводит Гетьманцев — российский. С первого января 2017-го правительство РФ ввело НДС для нерезидентов, которые продают электронные услуги на территории этой страны. "С момента введения налога на учет стало 1580 компаний. По официальным данным в бюджет такими компаниями в 2017 году выплачено 9,4 млрд рублей, в 2018 — 12 млрд рублей, а в I квартале 2019 — 12 млрд рублей (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании)", — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что после принятия закона в РФ поднялись цены, например, в iTunes. Там минимальная стоимость за одну музыкальную композицию выросла с 15 рублей до 18, а цена годовой подписки сервиса iTunes Match подскочила с 799 до 929 рублей. В компании прямо связали это повышение с появлением так называемого "налога на Google". Украинские эксперты в один голос отмечают, что в случае принятия законопроекта Гетьманцева нагрузка также ляжет на плечи украинских пользователей. Например:

• Стоимость одиночной подписки в Apple Music вырастет со 123 грн до 148 грн в месяц, а семейной — со 197 грн до почти 237 грн.

• Стоимость одиночной подписки на Google Music вырастет с 79 грн до почти 95 грн в месяц, семейной — со 119 грн до 143 грн, а семейной с сервисом YouTube Premium — со 149 грн до 179 грн.

• Стоимость базовой подписки на Netflix вырастет с 217 грн в месяц до 261 грн в месяц, стандартной — с 271 грн до почти 326 грн, а премиальной — с 326 грн до 389 грн.

• Стоимость подписки PS+ от Sony — c 249 грн в месяц до почти 300.

Гетьманцев отмечает, что НДС действительно является косвенным налогом, которым облагается именно потребление.

"Однако мы в законе не требуем, чтобы налог начислялся сверху на цену. Сама компания, предоставляющая услуги, будет принимать решение — либо увеличивать сумму налога, либо же включать его в стоимость. Это уже вопрос ценовой политики, вопрос спроса на ту или иную услугу, а не вопрос прямого влияния налогообложения на ценообразование", — объяснил он Delo.ua.

Налоговые эксперты норму воспринимают скорее критично. Острикова, например, задается вопросом — а нужен ли такой сбор в нашей стране, учитывая, что налоговая у нас перманентно находится в процессе реформирования и реорганизации? "Необходимость этого налога только обсуждается в ряде высокоразвитых стран мира. Я не вижу, как он будет стимулировать инвесторов вкладывать средства в Украину. Я не вижу, как введение этого налога будет стимулировать развитие нашей экономики, промышленности, строительства, торговли, или как это улучшит благосостояние граждан", — говорит экс-нардеп.

Она обращает внимание не череду "узких" мест и недостатков законопроекта. Например, задекларировать договорную стоимость услуг и рассчитать сумму налога должна сама компания. Но у налогового органа нет возможности проверить и проконтролировать верно ли подсчитан объем услуг, их стоимости и налога. "Введение цифрового налога рассматривается странами скорее как способ наполнения бюджета, и инструмент заставить транснациональных гигантов оставлять хотя бы часть их прибыли в стране, где находятся их клиенты и откуда выплачиваются деньги за электронные услуги. Но Украине нужно сначала разобраться с администрированием и сбором уже имеющихся налогов, а не бежать в попытке ввести дополнительные налоги впереди гораздо более богатых и развитых них стран ЕС", — добавляет Татьяна Острикова.

Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Наталья Ульянова говорить о возможных трудностях администрирования такого вида НДС. Она обращает внимание, что регистрироваться нерезиденты-плательщики должны будут через специальный сервис "НДС для лиц нерезидентов".

"Следовательно, можно говорить о том, что для таких плательщиков создадут отдельную систему или базу администрирования налога. Это, безусловно, повлечет за собой затраты. Налоговой службе нужно увеличивать мощность серверов, обеспечивать проведение операций, обрабатывать отчетность. Работоспособность такой системы — тоже под вопросом. Если вспомнить, с какими проблемами вводилось электронное администрирование НДС в Украине в 2015 году, не исключено, что история с новой системой может повториться и на ее "обкатку" потребуется не один месяц", — объяснила Ульянова корреспонденту Delo.ua.

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич также говорит о необходимости создания базы таких нерезидентов и обращает внимание, что в законопроекте прямо указано, что "реализация положений проекта закона не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета". И в этом он видит проблему: "Новые механизмы и создание даже базы данных нерезидентов-плательщиков налога не потребует дополнительных затрат. А откуда реестр возьмётся и кто его наполнит данными?".

Впрочем, Гетьманцев уверяет — дополнительных средств на реализацию его инициативы не требуется. "Относительно базы налогоплательщиков — создается специальный электронный кабинет, упрощенный, для такого рода налогоплательщиков. И они сами регистрируются в этом кабинете. Мы предполагаем по опыту зарубежных стран, что компании, которые предоставляют электронные услуги, самостоятельно будут регистрироваться в добровольном порядке в налоговой", — говорит нардеп.

Наталья Ульянова сомневается также в эффективности самого механизма идентификации абонентов. Она отмечает, что в законопроекте записаны способы идентификации абонентов по SIM-картам, IP-адресам и расположению провайдера, который предоставляет доступ в интернет. "Но представим ситуацию, когда абонент проживает в Украине, при этом у него есть PayPal, зарегистрированный где-нибудь в Эстонии и карточка эстонского банка. А в свой аккаунт в Netflix он заходит через VPN. Как доказать, что этот абонент совершал платеж из Украины, чтобы обложить совершенную им операцию НДС — непонятно. Поэтому работоспособность предложенных норм под большим вопросом", — резюмирует она.

Пока налоговая инициатива Гетьманцева находится на рассмотрении в комитетах и в сессионном зале Верховной Рады появится не раньше 4 февраля. Именно на эту дату запланирован старт третьей сессии парламента. При этом шансы у законопроекта достаточно высокие — из более, чем 98 инициатив, среди авторов которых был Гетьманцев, по подсчетам Delo.ua только одна не получила поддержки зала. Это был один из регламентных документов так называемого законопроекта о "деофшоризации", который ВР в январе 2020 года поддержала во втором чтении. Небольшая часть инициатив парламентария пока даже не рассматривались в зале для голосований, а вот львиную долю Рада приняла.

Источник: delo.ua

Автор: Илья Требор

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