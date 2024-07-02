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Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту — The Economist

Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту — The Economist

Протягом двох років кредитори України погодилися призупинити виплати за боргами. Проте мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій закінчується 1 серпня.

Якщо Україна оголосить дефолт, це може підірвати довіру інвесторів до зобов'язань Заходу і означатиме катастрофу для відновлення країни після війни.

Україна запропонувала кредиторам угоду, яка скорочує 60% від поточної вартості боргів, але кредитори вважають, що 22% було б розумніше. МВФ зацікавлений у тому, щоб Україна домовилася про списання боргів, але угода здається малоймовірною у відведений час

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/47204

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