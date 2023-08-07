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Україна отримала понад $66 млрд допомоги від США з початку повномасштабного вторгнення рф

Україна отримала понад $66 млрд допомоги від США з початку повномасштабного вторгнення рф

● Зокрема, $43 млрд було спрямовано на озброєння, $20,5 млрд – на економічну підтримку, $2,6 млрд – на гуманітарні потреби.

● Американські експерти розглядають цю суму як найбільш масштабну інвестицію в союзника США з часів Другої світової війни. Скажімо, план Маршалла, з поправкою на інфляцію, склав близько $150 млрд за 3 роки.

● І трохи цифр для порівняння. Вартість Twitter складає $44 млрд, на виплату студентських позик Білий Дім виділяє $39 млрд, а космічний телескоп «Джеймс Вебб» коштує $10 млрд.

The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/04/ukraine-war-us-spending/)

Джерело: https://t.me/radarbay/14027

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