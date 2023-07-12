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Україна працює над альтернативними шляхами постачання продовольства на світові ринки

Україна працює над альтернативними шляхами постачання продовольства на світові ринки

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

17 липня завершується попередній термін дії «зернової угоди».

▶️ росія вкотре погрожує відмовою продовжувати «зернову угоду», прагнучи послабити міжнародні санкції.

▶️ російський шантаж демонструє, що кремлю байдуже на глобальну продовольчу безпеку.

▶️ Заяви рф про намір виходу із «зернової угоди» – це завуальована погроза почати атакувати цивільні судна у Чорному морі.

▶️ Через російський саботаж з кінця червня «зернова угода» фактично і так не діє: інспекції не працюють, нічого не вантажиться.

▶️ Україна сподівається на посередницьку роль Туреччини у продовженні «зернової угоди».

▶️ Водночас Київ розглядає альтернативні варіанти продовження експорту продовольства у разі виходу рф з угоди.

Джерело: https://t.me/spravdi/31378

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