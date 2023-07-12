Україна працює над альтернативними шляхами постачання продовольства на світові ринки
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
17 липня завершується попередній термін дії «зернової угоди».
▶️ росія вкотре погрожує відмовою продовжувати «зернову угоду», прагнучи послабити міжнародні санкції.
▶️ російський шантаж демонструє, що кремлю байдуже на глобальну продовольчу безпеку.
▶️ Заяви рф про намір виходу із «зернової угоди» – це завуальована погроза почати атакувати цивільні судна у Чорному морі.
▶️ Через російський саботаж з кінця червня «зернова угода» фактично і так не діє: інспекції не працюють, нічого не вантажиться.
▶️ Україна сподівається на посередницьку роль Туреччини у продовженні «зернової угоди».
▶️ Водночас Київ розглядає альтернативні варіанти продовження експорту продовольства у разі виходу рф з угоди.
Джерело: https://t.me/spravdi/31378