Україна працює над альтернативними шляхами постачання продовольства на світові ринки

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

17 липня завершується попередній термін дії «зернової угоди».

▶️ росія вкотре погрожує відмовою продовжувати «зернову угоду», прагнучи послабити міжнародні санкції.

▶️ російський шантаж демонструє, що кремлю байдуже на глобальну продовольчу безпеку.

▶️ Заяви рф про намір виходу із «зернової угоди» – це завуальована погроза почати атакувати цивільні судна у Чорному морі.

▶️ Через російський саботаж з кінця червня «зернова угода» фактично і так не діє: інспекції не працюють, нічого не вантажиться.

▶️ Україна сподівається на посередницьку роль Туреччини у продовженні «зернової угоди».

▶️ Водночас Київ розглядає альтернативні варіанти продовження експорту продовольства у разі виходу рф з угоди.

Джерело: https://t.me/spravdi/31378

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