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Україна та Норвегія домовилися про продовження "транспортного безвізу" — Мінрегіон
До 30 червня 2025 року українські та норвезькі перевізники зможуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення між нашими країнами без додаткових дозволів.
Безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.
"Важливо, що на борту вантажівок водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує клас екологічності.
Також, на борту має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення", — заявили у міністерстві.
Джерело: https://t.me/znua_live/163225