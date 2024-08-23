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Україна та Норвегія домовилися про продовження "транспортного безвізу" — Мінрегіон

Україна та Норвегія домовилися про продовження транспортного безвізу — Мінрегіон

До 30 червня 2025 року українські та норвезькі перевізники зможуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення між нашими країнами без додаткових дозволів.

Безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.

"Важливо, що на борту вантажівок водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує клас екологічності.

Також, на борту має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення", — заявили у міністерстві.

Джерело: https://t.me/znua_live/163225

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