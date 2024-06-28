Україна та ЄС підписали безпекову угоду під час Саміту лідерів

Президент України Володимир Зеленський підписав у Брюсселі безпекову угоду з Європейським Союзом . Цією подією відкрилося засідання Європейської Ради, на яке зібралися лідери країн ЄС.

"Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову та сталу підтримку в сфері безпеки та оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки та оборони, а також більш широкі зобов'язання в сфері безпеки", - йдеться в угоді, текст якої є в розпорядженні DW.

Йдеться про стале та довгострокове забезпечення України військовим обладнанням, військову підготовку, підтримку в проведенні оборонної реформи, співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24499

Новости портала «Весь Харьков»