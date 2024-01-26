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Україна та Єврокомісія починають роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права і реформи держуправління

Україна та Єврокомісія починають роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права і реформи держуправління

Вони будуть основою переговорів про вступ до ЄС, — віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з єврокомісаром з розширення Олівером Варгеї.

"Ми сформували графік всіх подальших зустрічей в рамках початку переговорного процесу, започаткували процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС і затвердили секторальні зустрічі, які відбуватимуться в рамках скринінгу", — розповіла Стефанішина у коментарі "Радіо Свобода".

І зауважила, що скринінг — тривалий процес, що передбачає секторальні зустрічі за всіма напрямками. Почнуть із сектору фундаментальних прав та реформ.

Імпульс подальшому переговорному процесу між Україною та ЄС має надати рішення Європейської Ради. Київ розраховує, що у березні європейські лідери схваллять початок переговорів.

"Сподіватимемося, що виконання Україною чотирьох рекомендацій (щодо надання статусу кандидата — ред.) прискорить і ухвалення переговорної рамки, і відкриття першого раунду переговорів", — зазначила віцепрем’єрка.

За її оцінкою, робота просувається добре, і "до березня немає жодних обмежень щодо виконання Україною рекомендацій".

Джерело: https://t.me/znua_live/

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Темы: єс, україна

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