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Україна вперше в історії долучилася до параду, присвяченому Дню воїнів у Торонто

Україна вперше в історії долучилася до параду, присвяченому Дню воїнів у Торонто

У неділю, 18 серпня, військові з України вперше в історії взяли участь в параді до Дня воїнів у столиці Канади місті Торонто

Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

"Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт", - написав він у фейсбук.

Ніколенко подякував українським військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за можливість долучитися до заходу.

"Україна бореться не лише за свою свободу, але і свободу демократичного світу. Шануємо наших воїнів, дякуємо їм за захист", - підкреслив дипломат.

Зазначається, що парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать у збройних силах Канади. Як наголосив генконсул, запрошення України до участі цьогоріч - підтвердження міцної дружби між країнами.

Джерело: espreso.tv

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