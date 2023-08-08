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Україна взагалі не виробляла боєприпасів за рік до широкомасштабного вторгнення рф - Камишін

Україна взагалі не виробляла боєприпасів за рік до широкомасштабного вторгнення рф - Камишін

Україна взагалі не виробляла боєприпасів за рік до широкомасштабного вторгнення рф, — очільник Мінстратегпрома Камишін в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За його словами, він здивувався, коли дізнався, що нині деякі підприємства не працюють цілодобово та у вихідні дні, адже "на другий рік війни усі мають працювати 24/7".

Камишін додав, що зараз Україна нарощує виробництво боєприпасів і вже виробляє більше, ніж було вироблено торік.

Зокрема, до кінця року вироблятиме боєприпаси 155-го "натовського" калібру, налагоджено виробництво боєприпасів калібру 152-мм та 122-мм.

Втім, щоб покрити потребу України у боєприпасах, знадобляться роки.

**Брак боєприпасів як одну з основних проблем, які заважають Україні перемагати росію, назвали 58,3% українців, опитаних Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Водночас 73,6% респондентів, опитаних Центром Разумкова на замовлення ZN.UA, оцінили підготовку влади до війни як недостатню або зазначили, що влада взагалі не готувалася до війни.

Джерело: https://t.me/znua_live/106299

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