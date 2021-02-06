Україна зацікавлена у спільних з Туреччиною інноваційних оборонних кейсах, аби посилити обороноздатність - Мінфін

Аби перемогти у гібридній війні з РФ, Україні важливо розвивати свій ОПК за рахунок новітніх технологічних розробок. Ми зацікавлені використовувати турецький досвід, щоб посилити власну обороноздатність.

Про це наголосив Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю турецькому агентству «Анадолу».

За його словами, Україна зацікавлена у прямих зовнішньополітичних угодах і в локалізації виробництва у форматі спільних інноваційних кейсів.

«Ми готові до спільного виробництва літаків на технологічній основі ДП «Антонов», а також – авіаційних силових агрегатів на базі інноваційної компанії «Івченко-Прогрес». Україна вдячна Президенту Турецької Республіки, а також топ-менеджменту компанії «Baykar Makina», які в критичний для нашої країни час посилили нас ударними БПЛА «Bayraktar». Цей контракт вивів глибину нашого партнерства на стратегічний рівень, значно посиливши оборонний потенціал України», - зазначив Марченко.

За його словами, наступним кроком стане спільне виробництво ударного БПЛА «Akinci» з двигуном української компанії «Івченко-Прогрес». «Зараз в рамках цього проекту опрацьовується проект локалізації виробництва в Туреччині та Україні. Знаю, там не всі питання вирішені в повному обсязі, але впевнений, що сторони знайдуть прийнятне для всіх рішення», - підкреслив Міністр фінансів.

Источник: mof.gov.ua

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