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Україна запросила у Франції цифрову карту білорусі для роботи авіації і БпЛА на низьких висотах — Париж відмовив — Le Monde

Україна запросила у Франції цифрову карту білорусі для роботи авіації і БпЛА на низьких висотах — Париж відмовив — Le Monde

За даними видання, ці дані потрібні для того, щоб українські літаки могли виконувати місії над територією сусідньої країни, яка є вірною союзницею росії в агресивній війні проти України.

Цифрові дані (DTED) складаються за допомогою супутників і є важливими для деталізації топографії місцевості. Вони детально описують рельєф і перелік перешкод, які можуть становити небезпеку для літака: ліній електропередач, радарів, зенітних батарей тощо.

За даними видання, Україна звернулася до Франції після того, як отримала відмову від інших союзників.

Париж стверджує, що його підтримку буде надано лише для захисту української території, а не для іноземних операцій.

Джерело: https://t.me/znua_live/89545

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