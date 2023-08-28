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Україна зараз виробляє "Нептуни", "Стугни" і "Корсари"

Україна зараз виробляє Нептуни, Стугни і Корсари

Україна зараз виробляє "Нептуни", "Стугни" і "Корсари", і обсяги цього виробництва зростають, — президент Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За його словами, на підприємствах "Укроборонпрому" запущено кілька програм, зокрема ракетних.

Також налагоджено виробництво артилерії натовського зразка.

"Ми маємо вітчизняну артилерію, яка сьогодні знаходиться на полі бою, 155 калібру, якої ніколи не було.

У нас тепер уже виробництво і виробництво не однієї системи, а виробництво системне", — сказав президент.

Зеленський стверджує, що одним із перспективних напрямків розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов'язані з безпекою та технологіями безпеки.

"Я думаю, у цьому напрямі — military tech, у діджиталі — ми у цьому напрямі будемо номер один. Принаймні на Європейському континенті", — додав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/109475

Новости портала «Весь Харьков»

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