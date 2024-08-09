Україна збирається приватизувати газобетонні заводи Аерок за майже мільярд

Колишній український бізнес росіянина Молчанова Аерок продадуть з аукціону на Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє голова ФДМУ Віталій Коваль.

Стартова ціна на аукціоні з приватизації 100% ТОВ "Аерок", який колись належав росіянину Молчанову, становитиме 965,33 млн грн.

Зазначається, що майбутній покупець повинен буде зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом та не допустити скорочень протягом пів року.

Аерок – один з ключових гравців на українському ринку газобетону. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у місті Стрий Львівської області.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації два конфісковані російські підприємства: виробника будматеріалів ТОВ "АЕРОК" та Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

Джерело: epravda.com.ua

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