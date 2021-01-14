Українські екіпажі катерів Island прибули на підготовку до США

До Сполучених Штатів Америки для проведення 10-тижневого курсу підготовки прибули майбутні екіпажі катерів Island, що готують до передачі ВМС України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони.

Посольство повідомило, що на навчання у Балтимор прибуло одразу три екіпажі патрульних катерів типу Island, пресслужба ВМС ЗС України написала про два екіпажі.

Раніше відправлення українських моряків анонсував Командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Перед тим, як вирушити за океан, українські військові моряки проходили інтенсивний курс в Україні на базі 198 Навчального центру ВМС ЗС України та інших установах.

Українські екіпажі трьох патрульних катерів типу Island Фото: Посольство України у США

Перший етап підготовки відбувся в Одесі, де відібрані кандидати пройшли теоретичний і практичний курси занять, на яких вивчали технічні характеристики катерів цього класу.

Під час другого етапу, що тривав чотири тижні, майбутні члени екіпажів відпрацьовували майже всі практичні питання, пов’язанні зі службою на кораблі.

Наприкінці другого етапу особовий склад всього екіпажу катера практикували роботу між головним командним пунктом і всіма постами.

Про набір нових екіпажів на патрульні катери типу Island стало відомо у жовтні 2019 року, коли Начальник управління персоналом – Заступник начальника штабу ВМС ЗС України Олександр Шевченко офіційно озвучив про це.

Аналогічну підготовку пройшли екіпажі патрульних катерів «Слов’янськ» та «Старобільськ», у США вони прибули 6 липня 2019 року, а вже 15 вересня того ж року її було завершено.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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