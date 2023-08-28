NYT написало, що Сирський «закликав» посилити оборону на північному сході України. Українські генерали не закликають, а діють

26 серпня на сайті видання The New York Times зʼявилася стаття (https://www.nytimes.com/2023/08/26/world/europe/russia-ukraine-war-counteroffensive.html) з назвою «Український командувач закликає посилити оборону на північному сході». На початку автор зазначив, що «вочевидь не дотримуючись порад Пентагону, Олександр Сирський, старший генерал України на сході, закликав вжити «всіх заходів» для захисту території, де росія погрожувала захопити додаткові території».

Насправді під час свого візиту на східний напрямок командувач Сухопутних військ сказав:

«Ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію. У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо».

Тож в оригіналі свого звернення командувач діє, але аж ніяк не закликає.

Джерело: https://t.me/spravdi/32927

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