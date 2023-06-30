Українські військові навчаються в Німеччині захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин — Bild

Посилаючись на представника німецького міністерства оборони, у виданні стверджують, що Німеччина надала Україні пакет дезактиваційних технологій на випадок застосування росіянами хімічної зброї або вчинення теракту на ЗАЕС.

Тепер українські воїни у німецькому регіоні Альгау протягом трьох тижнів у казармах і на полігонах проходитимуть навчання щодо роботи з дезактиваційним комплексом.

Джерело: https://t.me/znua_live/100410

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