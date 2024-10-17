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Українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві

Українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві

Українська компанія планує побудувати в Литві завод з виробництва вибухових речовин RDX (гексогену).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство економіки Литви.

Міністерство підписало протокол про наміри щодо співпраці з українською компанією. Очікується, що будівництво розпочнеться наступного року.

Конкретна компанія і місце розташування заводу не називаються, але минулого тижня уряд зарезервував три ділянки державної землі для потреб оборонної промисловості в Упіте Паневежського району.

"Ми активно розвиваємо оборонну співпрацю з нашим партнером Україною", – заявила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.

У міністерстві відмовилися розкрити назву української компанії.

"Компанія працює в особливо чутливому секторі, і литовський підрозділ буде працювати під загальною оборонною парасолькою України, але з огляду на триваючу війну в Україні та стратегічну важливість цієї компанії, назва компанії поки що не буде розголошуватися", – сказали в міністерстві.

Еріка Курочкіна, заступниця міністра економіки, яка підписала контракт, зазначила, що новий завод з виробництва вибухових речовин є одним з декількох спільних оборонних проєктів, запланованих між Литвою та Україною.

"Литовці та українці також обговорюють розробку безпілотників та інших оборонних технологій", – сказала Курочкіна.

RDX, або гексоген – це органічна сполука, що використовується як вибухова речовина.

Його використовують для виготовлення різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин, він може використовуватися окремо або в суміші з іншими вибуховими речовинами.

Цього року ще два інвестори в оборонну промисловість оголосили про свої плани в Литві.

Наприкінці вересня у Вільнюсі було підписано меморандум про взаєморозуміння з американським гігантом оборонної промисловості Northrop Grumman, який планує до середини 2026 року встановити лінію з виробництва боєприпасів калібру 30 мм на території збройового заводу в Гірайте в Каунаському районі.

Тим часом німецький оборонно-промисловий концерн Rheinmetall планує інвестувати понад 180 мільйонів євро в завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм у Радвілішкському районі.

Джерело: epravda.com.ua

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