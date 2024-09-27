Український культурний фонд ризикує лишитися без фінансування на 2025 рік

У Наглядовій раді Українського культурного фонду зауважили, що державне фінансування інституції на наступний рік можуть різко скоротити або припинити. Це питання обговорили під час презентації проєкту з розширення партнерств.

Як пояснили в установі, партнерства розширюють для "розвитку та збереження інституційної спроможності в умовах воєнного стану" й під час повоєнного відновлення.

Як зазначає Голова правління Коаліції дієвців культури Ольги Сагайдак, бюджетування Українського культурного фонду скоротиться на 32,5%.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50985

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