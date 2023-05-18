Уряд Чехії забрав в російських дипломатів право безоплатно користуватися земельними ділянками на території країни

59 земельних ділянок були передані дипломатичним представництвам РФ як правонаступниці СРСР ще в період з 1972 по 1980 рік. Рішення приймав Кабмін Чехословаччини.

Ділянки розташовані в різних містах Чехії, в тому числі на курортах. Тепер росія змушена буде сплачувати податки за їх використання.

"Невиправдані прибутки від використання цих земель не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України", — зазначив міністр Чехії у справах Європи Міхал Дворжак.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/31900

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