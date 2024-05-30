Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі

Уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Про це повідомляють джерела ЕП.

На засіданні уряду 30 травня планується розглянути проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць.

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.

Джерело: epravda.com.ua

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