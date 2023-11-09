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Уряд Словаччини відхилив пакет військової допомоги Україні

Уряд Словаччини відхилив пакет військової допомоги Україні

Новий уряд Словаччини відхилив план надання Україні ракет і боєприпасів, виконавши обіцянку нового прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинити військову допомогу Києву, повідомляє Reuters.

В пакет військової допомоги входили 140 ракет системи ППО "Куб", понад п'ять тисяч одиниць 125-міліметрових гарматних боєприпасів і чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї, згідно з угодою, яку запропонував тимчасовий уряд країни перед тим, як передати владу минулого місяця.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17914

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