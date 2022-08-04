Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:48
Просмотров: 71

Уряд України планує запустити програму іпотеки під 3 % для військовослужбовців

Уряд України планує запустити програму іпотеки під 3 % для військовослужбовців

Про це Премʼєр-міністр України повідомив на засіданні Уряду України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував “Доступну іпотеку” для військовослужбовців під три відсотки річних. Програма запрацює з 1 жовтня ц. р. та буде доступна для чотирьох категорій українців: для військовослужбовців, лікарів, вчителів і науковців.

Повідомляється, що термін іпотеки становитиме до 20 років. Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла. З наступного року програму розраховують поширити на всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка становитиме 7 % річних.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна відкликає своїх миротворців із Косово
Сегодня 08:15    55
Гранти для України від Netflix
Сегодня 08:05    57
30 війн із Zаклятим сусідом
Сегодня 07:28    109
10 хороших новин 3 серпня
Сегодня 07:25    113
Оперативна інформація станом 06.00 04.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:16    95
В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення: що відомо
Сегодня 07:11    99
Українці в польських школах
Сегодня 07:02    104
Щодо окремих фактів вбивства українських військовополонених - ГУР
Сегодня 06:53    119
Окуповані області до вторгнення давали 19% ВВП України
Сегодня 06:44    103
Українська зброя допомогла Македонії перемогти у війні (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:26    126
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 