Уряд України планує запустити програму іпотеки під 3 % для військовослужбовців

Про це Премʼєр-міністр України повідомив на засіданні Уряду України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував “Доступну іпотеку” для військовослужбовців під три відсотки річних. Програма запрацює з 1 жовтня ц. р. та буде доступна для чотирьох категорій українців: для військовослужбовців, лікарів, вчителів і науковців.

Повідомляється, що термін іпотеки становитиме до 20 років. Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла. З наступного року програму розраховують поширити на всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка становитиме 7 % річних.

Джерело: gur.gov.ua

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